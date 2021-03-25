因停止使用新疆棉花，H&M、Nike等國際品牌遭中國抵制。這波浪潮中，中國運動品牌安踏在24日晚間宣布，將退出「良好棉花發展協會」（BCI），稱「會一直採購新疆棉花」，大表愛國心。

事件源於H&M在2020年發布的一份聲明，指公司關注有關新疆少數民族遭強迫勞動、宗教歧視的報導與報告，而H&M不和新疆的服裝廠合作，也不採購當地產品及原料。這份聲明24日突然被挖出，在網路上掀起一波抵制潮。

不過，在這波抵制外貨的行動之中，中國的品牌不忘藉機表示「愛國」、「效忠」之意，宣布將會持續使用中國棉花製造服飾等產品。

中國運動品牌安踏在24日晚間於官方微博發布聲明指出，嚴重關切BCI相關的聲明，並稱已經啟動退出BCI 的相關程序。

根據安踏的聲明，在2019年成為BCI的會員時，初衷是希望從環境保護的角度出發，推動「採購供應鏈的環境保護」和「可持續發展」，使全球各地區棉花的種植及生產更有利於棉農與種植環境。

安踏強調，會持續採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

據公開資料顯示，安踏是首個加入BCI的中國品牌。

事實上，這並非安踏首次在抵制外貨風暴中表態，2019年時，時任美國NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）因發表支持香港的言論，使NBA在中國市場遭到抵制，接近半數的中國品牌宣布終止合作，其中就包含安踏。

對於安踏的公開聲明，不少中國網友表示支持，稱「知錯能改」、「不是安踏的錯，19年加入的正常組織，誰知道21年就叛變了」、「安踏家中坐，禍從天上來」。並呼籲大家「愛用國貨」。

但也有些網友持反面意見，認為安踏只是在蹭流量、馬後炮，這樣的聲明也只是為了保護自己的商業利益，和愛國沒有關係。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1100325

(中央社)