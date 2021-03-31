瑞典服飾商H&M周三報出上一季度的虧損，並表示將致力於恢復中國消費者和夥伴的信心。H&M在去年因對新疆問題發表言論，遭到排山倒海的衝擊。

該全球第三大時尚零售商在2020年於社群媒體上發表對新疆強制勞動感到擔憂的言論，並表示將不再從該地區進口棉花；此番表態隨後遭到中國官方和消費者的猛烈砲火攻擊。

H&M目前仍在網站上表示，對中國的承諾依然堅強，將致力於重新獲得中國客戶、同業、商業夥伴的信心。

H&M在截至去年12月至今年2月的第一財季上出現稅前虧損13.9億瑞典克朗(約1.59億美元)，而前一年同期則為25億瑞典克朗的獲利。Refinitiv調查分析師則預測H&M第一財季有14.1瑞典克朗的虧損。

H&M第一財季淨銷售為400.6億瑞典克朗，毛利為190.5億瑞典克朗，毛利率為47.6%；稅後虧損為10.7億瑞典克朗。

然按當地幣值換算，H&M在3月1日至28日銷售成長55%。

H&M表示，不會在股東年度大會上建議派息，但是下半年派息前景看好。

(時報資訊)