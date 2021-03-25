投資人逢低買進跌深的周期股，帶動周四日股收高，惟科技股追隨那斯達克指數走弱，使大盤漲勢受抑。

周四日經225指數收漲1.14%，為28,729.88點，結束連跌4天的低迷走勢。東證一部指數收漲1.4%，為1,955.55點，在連跌3天後終於反彈。

IwaiCosmo Securities投資研究部門總經理Shoichi Arisawa表示，市場上有許多悲觀的消息促使投資人在昨日拋售周期型股票，但今天他們反手買回了這些股票。

重量級個股迅銷收漲1.39%，領漲日經指數成分股。

銀行股勁揚，三菱日聯金融集團、三井住友金融集團與瑞穗金融集團漲幅都超過2%。

豐田汽車小漲0.43%，該汽車製造商重新與五十鈴汽車結盟，以強化在商用車聯網領域的競爭力。豐田旗下卡車事業日野汽車也加入聯盟。繼前一日受題材帶動大漲後，五十鈴下跌1.94%；日野大跌逾5%，在日經指數成分股中跌幅最大。

軟銀集團跌2.84%，在日經指數中跌幅排第二。

受隔夜那斯達克重挫拖累，晶片股回落，愛德萬測試跌1.89%，東京威力科創跌1.49%。

(時報資訊)