2021.03.19 桃園市 ▲法籍攝影師余白喜愛大園區既是鄉村又是工業區的特殊景象，讓他直呼「法國不可能見到的情形！」。（余白提供／姜霏桃園傳真）

法籍藝術工作者余白在台工作20年，喜愛台灣各個角落「不明顯的美麗」，他透露，去年初到桃園沿海地區拍攝作品，發現蘆竹、大園及新屋有都市與鄉村的衝突感，這也是他在法國前所未見的特殊景象，希望透過2年的時間將美麗的畫面捕捉下來，於今年底將作品展出，向民眾分享自己眼中看見的美。

余白提到，20年前因緣際會來到台灣，花了10年的時間紀錄台北巷弄間的動人片刻，辦過展覽也出過書，後來覺得台北、新北已經差不多走透透了，就轉場到桃園，他說，桃園是個很特別的地方，每個人來到台灣都是在桃園下飛機，卻鮮少人真正關注桃園的美，因此他才開始發掘沿海地段的面貌。

「既是工業也是鄉村」，余白說，他從來沒有去過美國，看到大園區又是工業又是鄉村的景象，讓他不禁揣測美國是不是也擁有同樣的衝突美，他提到，在法國從來沒有見過工業區與鄉村合併的地方，強調「工業區就是工業區，鄉下就是鄉下」，但在大園看到這般景象後，讓他為之著迷，不僅是建築、廣告看板、稻田都是一幕又一幕吸引他的原因。

他提到，雖然在桃園沿海地區拍攝，但只拍國道一號朝北方向的景象，因為他發現朝南向的地段都已被完全都市化，只有朝北向的風景還有獨特的「工業鄉村風」，他透露，從去年初拍到現在，預計今年底將所有拍攝的作品整合，期盼能舉辦一場展覽，將全數作品展出。

(中時 )