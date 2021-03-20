桃園警分局前大樹派出所林姓所長、中壢警分局前內壢黃姓所長、刑大吳姓警務員、盧姓警員4日涉嫌出入桃園某酒店，遭民眾檢舉。督察體系獲報調查，2所長、盧記小過、吳姓警務員2小過，3官、1警皆調離現職，已在19日報到，並列教育輔導名單。

據了解，林男、黃男、吳男、盧男4日在桃園區中平路某熱炒店跟友人餐敘，酒酣耳熱之際，有人提議到中山東路某酒店「續攤」，4人跟友人前往後。但有人竟然撥打110檢舉，指稱桃園某所長到酒店，警方獲報隨即派員查緝，但包廂內已空無一人。

警方督察體系獲報，並到該酒店調閱相關監視器畫面，發現林男、黃男、吳男、盧男有出入不正當場所，還有和列管對象接觸。雖然這4人僅待1小時多且是自費，但仍違反規定。林、黃、盧記小過，吳則是主揪記2小過，3官、1警皆在周二派其他非主管職務，並調地處分，並已經在周五報到。

(中時 )