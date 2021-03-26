「2021桃園彩色海芋季」將在27日盛大登場！地點位於大園溪海休閒農業區，因考量活動期間適逢清明節連續假期，預估將吸引大量民眾前往賞花，大園分局為維護展區周邊道路交通秩序，將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車，並於附近路口實施交通管制措施。

去年因疫情停辦海芋季，今年受萬眾矚目重返榮耀，以「海洋奇芋記」為主題，立體花卉裝置為載體，打造5.9公頃的海底花卉樂園，展區由6萬株彩色海芋構成，多達13品種，8個色系，其中更有紫色、黑色等特殊色系，搭配2萬株百合及香水百合。

大園分局表示，今年的桃園彩色海芋季展期共16天，橫跨3個週末假日，其中4月2日至5日為清明節連續假期，預估湧入大量人、車潮，為避免造成現場交通壅塞，警方將於例假日及清明節4天連假的8時至18時，針對「和平西路一段與聖德北路口」、「和平西路一段與崙后路口」、「崙后路與聖德北路口」、「田溪路與華興路二段路口」、「田溪路與溪海路口」、「月桃路與聖德路口」等6個地點實施交通管制措施；平日則是於「田溪路與華興路二段路口」管制車輛進出。

大園分局提醒民眾，交通管制期間僅限持相關通行證車輛、接駁專車、復康巴士、執行公務車輛通行，且因附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具，相關乘車資訊可至桃園彩色海芋季官方網站查詢，另請駕駛人遵守各路口執勤員警或義交指揮，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

(中時 )