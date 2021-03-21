台灣大學昨（20）日召開校務會議，膳食委員會公告的「校園餐廳豬肉牛肉食品品質管理計畫」中，規定自助餐、盒餐便當一律使用國產肉品，校內將執行瘦肉精抽驗工作，若抽檢不合格，校方將會公告廠商名單並要求立刻下架該開產品。對此，民眾黨中央委員陳思宇表示，這決策無疑是重重的打了民進黨立委吳思瑤一巴掌，並指「愛瑤令背後的政治算計」。

陳思宇在臉書表示，台大校方為保護同學食安，避免瘦肉精入侵的積極作為，對比民進黨在立院一再否決在法律上直接規定禁用，直接保護年紀更小的學童，簡直天壤地別。

對於吳思瑤推動「校園肉品儀表板」，陳思宇說，豬肉儀錶板現在顯示萊劑零進口，不代表未來學生就不會吃到萊劑，且照吳思瑤的邏輯，現在明市上沒有毒品流通，代表我們將其解禁也無妨嗎？但學生卻因吳思瑤的決策，可能被迫吃到含有萊劑的萊豬，辜負了選民的信任。

台大膳食委員會公告的決策，陳思宇直言，無疑是重重的打了吳思瑤一巴掌。（圖／摘自陳思宇臉書）

因護航萊豬，吳思瑤遭發動罷免連署，民進黨因而發起「愛瑤令」。陳思宇指出，吳思瑤解釋不了的是，為何當初不乾脆在立法院不要反對修改學校衛生法第23條、幼兒教育及照顧法第25條，以及兒童及少年福利權利保障法第83條，付出這麼多額外的行政成本、激起這麼多仇恨，難道就只是為了吳思瑤不敢反對黨意？為了民進黨犧牲學生的那張反對票嗎？

開放萊豬及美牛換到了什麼？陳思宇認為，目前只換到民進黨用仇恨撕裂台灣社會，以及無數行政成本，而台大膳食委員會公告的決策，無疑是重重的打了吳思瑤一巴掌。陳說，我們的訴求不過是希望學生不吃到萊豬，吳思瑤再多的解釋，也改變不了她把黨意看得比民眾重要的事實。

(中時新聞網)