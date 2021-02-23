北市士林區發生土地開發公司股東糾紛，22日中午12時，71歲楊姓董事長遭紀股東等人設局，誘騙到士林前港街簽約出租房屋，剛下車即遭5人押上車呼嘯而去，陪同的員工見狀立刻報警，警方23日凌晨2點，在和平東路逮捕82歲紀男、紀的女兒以及女兒的丁姓男友共3人，訊後依妨害自由、恐嚇取財送辦。

警方表示，紀男與被擄走的楊男認識40年到50年，共同經營土地買賣，日前因金錢反目，紀男先遭人毆傷，紀的女兒不忍高齡父親受辱，認定是楊男所為，22日中午假意要承租紀的房屋，誘騙楊出面簽約，並教唆小弟在場守候，看見人出現就強押上車。

楊男被5名小弟押到五股，被交給紀女後，換車被帶往雲林，紀女以及男友動手毆傷楊，造成他臉部、手臂胸部瘀傷，隨即又被帶回台北，警方23日凌晨2點鎖定犯案車輛出現在和平東路，立即救出楊男，逮捕紀等3人。紀等人供稱是要去律師事務所諮詢，否認有擄人情事。

警方表示，案發後14小時救出被害人，紀男表示雙方有債務糾紛，訊仍依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌將3人送辦，並持續追查在逃的共犯。

(中時 )