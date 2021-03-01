隨著時序邁入３月，太陽系所有行星，包括太陽，一直到4/27全都維持順行；星座專家艾菲爾表示，民眾若想求財運、補財庫，可在3/14「龍抬頭」這天到土地公廟參拜，另外12星座在3月還有什麼開運秘方，一起來看看吧！

1. 白羊座

白羊在3月可以說是越過越好。本月白羊座的朋友將享有貴人爆棚的好運，不管做什麼都會有人幫助，到哪大家都很喜歡你。特別是3月中開始，吉星「太陽」、「金星」接連進入命宮，讓運勢更加扶搖直上；其中又以愛情運為最佳，單身者可望邂逅一位浪漫體貼的好對象；有伴者，與對象的感情將更加昇華，兩人都深刻認識到對方就是彼此的唯一。好好把握，白羊的這波好運將可延續到4月。

2.金牛座

金牛本月運勢平順穩定，可以平平安安、心情愉快的度過。對於想賺錢、渴望發財的金牛，現在開始直到6月底就是你的黃金時間，你有任何賺錢、投資的想法，一定要馬上去做，在幸運之星「木星」的加持下，都可如願以償。另外，3/14福德正神千秋是求財、補財庫的最佳日子，想發財的金牛寶寶可別錯過。

3.雙子座

象徵衝動的「火星」將在3月初進入雙子命宮，本月雙子座朋友的行動力特別強，不管在工作、愛情、或財運投資、生活上，只要想得到的，就會馬上去做，這將為雙子座的朋友帶來前所未有的效率與衝勁，在工作上最能如魚得水，很有可能成為本月的最優秀員工喔。僅有1點需要注意，說話或溝通時要多想幾秒，避免不經思考便脫口而出的話，才不會傷到別人。

4.巨蟹座

受到大吉星「木星」影響，巨蟹3月就是眾人眼中的吉祥物，你能為身邊的人帶來福氣，還能助旺自己的家人與另一半；不僅巨蟹朋友自身在事業、考試、證照等樣樣順風順水，更能為老公帶來事業順利、升官加薪的好運，對老公的事業、​​或整個家庭都能帶來福氣，可說是老公的最強靠山！另外提醒，若是你、或是對象最近在事業上有犯小人，別忘了3/4驚蟄要請虎爺幫你打小人。

5.獅子座

進入3月，受到守護星「太陽」照拂，獅子在這個月喜事連連！這份喜事有可能降臨在你身上，也有可能發生在你的家人、朋友、戀人身邊，像是結婚、買房、生子、中獎等，甚至連升遷加薪、考試成功等都有可能，請獅子座的朋友不要吝於分享自己的好運氣，多多幫助別人，得到的好運反饋將會越來越多喔！另外，獅子座的朋友也可在3/4驚蟄當天吃梨子，不只幫助趕跑小人，更能招來貴人運，讓你的能量徹底發揮。

6.處女座

處女在3月最為亮眼的就是愛情運了，特別是單身者，真的必須從過去的舊愛情傷、或是抵死不想踏入戀情的單身思維中跳脫出來，屬於你的桃花已經在前方向你招手了，只要你往前跨步，很快就能遇見屬於你的正緣，他有可能就是你往後的人生另一半！因此別浪費這波旺盛的桃花好運，如果錯過，可能就得等到年底了喔。記得3/20春分要操作招人緣、招​​桃花秘法，讓自己更快碰上理想對象。

7.天秤座

進入3月有兩顆行星在你的遷移宮順行，這段期間可以多往外地跑，離開久住的地方，能幫助自身的運勢轉換。 3月你很適合向公司提出新的計劃和想法，由於領導對你非常賞識，會把你的建議聽進去。財運方面則不太理想，要小心遇上詐騙集團或給你錯誤消息的人，就算是熟人也不要完全信任。愛情上，要注意你的情人有到處亂放電的傾向，容易招來爛桃花，造成倆人的麻煩，記得看緊你的情人。

8.天蠍座

3月大吉星「木星」在天蠍座的事業宮位，天蠍座的朋友們將感到一股新的能量不斷促使你進步和成長，尤其是在職場上，跳槽換工作、升官的機會大增，這股向上發展的好運，源自於身旁貴人的提攜、賞識，記得平時待人處事的態度要謙遜，如此才能學習別人傳授的寶貴經驗。關於天蠍座的愛情，最近走癡情種子路線，特別容易陷入一廂情願的單戀中，糾結於一段沒希望開花結果的戀情，總覺得自己錯過了什麼。

9.射手座

進入3月射手座整個人的活力和企圖心，終於能夠找到努力的目標和方向，對於賺錢的門路、公司的業績、和利用自己多餘的錢去投資的熱情都顯得非常活躍，射手座朋友們會積極找方法想讓自己的口袋裝更多的錢。另一方面，這段時間也是你最懂得享受生活的時刻，各種生活開銷、購買奢侈品、買好吃的，總之你不會虧待自己。感情方面，心思變得柔軟，願意聆聽對方的心情和感受，雙方關係融洽。

10.魔羯座

3月一開始魔羯座的朋友會表現出專注的態度，只要下定決心想完成的事情，就會開始計劃並且確實執行，讓週遭的人都能感受到你的企圖心。而這段時間魔羯座的貴人運也特別旺，身旁的朋友可以幫助你一起完成你的夢想。感情運方面也非常強烈，必須改變以往只是玩玩或三分鐘熱度的愛情態度，用認真負責的心態來面對即將出現的情人，建議單身者留意身旁年紀略長對象，有機會快速締結良緣。

11.水瓶座

3月水瓶座迎來「水、木、土星」在你的命宮順行，最近可以利用時間好好思考未來的人生規劃，無論是想結婚、生子或想跳槽、換工作、創業的人，都該勇敢面對新挑戰和轉機，所謂時來運轉，只要水瓶座的朋友堅持自己的信念，好運就會出現。此外，本月會有貴人出現，可以盡情發揮你的才華及天份，得到貴人的幫助，相信你做任何事情都能順利無阻。本月下旬可以安排旅行，將能感受到心情愉悅、悠然自得，身心靈全都放鬆。

12.雙魚座

3月份是雙魚座最適合求財的時刻，你會特別對於投資賺錢有極高的興趣以及行動力，開始想要關注股市、匯市等金融局面以及走勢，只要碰到志同道合的人，就會想多聊幾句。關於感情，談婚論嫁也將進入最關鍵時期，能在上半年把婚事定下來的人，就別拖到明年，因為佳期將近，必有喜事臨門。近期煩心的事，就是你的飲食與健康，過了一個年讓你發胖不少，要開始克制飲食、調整生活作息。

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(中時新聞網)