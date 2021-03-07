慈禧太后是清朝晚期最有權勢的女人，也是歷史上備受爭議的人物，有不少人都認為她生活荒淫奢侈，是清朝走向滅亡的關鍵之一。據傳，慈禧太后每次洗澡都需要用掉100條毛巾，而且每次用完就丟，絕不再重複使用，浪費程度令人咋舌。

慈禧太后曾在國難當頭之際，花費三千萬兩白銀替自己籌辦六十大壽的慶典，也曾拿建造北洋艦隊的軍費去修建頤和園，每次用餐時則需準備100道料理，及20道以上的甜點，就連吃西瓜時，也只吃中間那塊，其餘的則不吃。

如此奢靡的她，據說連洗澡也特別有講究。每次總共會準備2個包著銀皮的木澡桶，不但可保溫又可以防毒。而2個澡盆會分別拿來清洗上半身和下半身，因為信奉佛教的慈禧太后認為上半身是天，下半身是地，也分別代表清與濁，所謂地不能壓天、清不能混濁，2者絕不可混為一談，否則運勢會衰。

洗澡水裡面要撒上上好的香料、香精，旁邊則須備好100條用金黃色絲線和龍形圖騰刺繡的毛巾，分為每25條為一疊，由4名宮女在各自負責的部位用擦澡的方式進行，每條毛巾也不允許在澡盆內反覆沾水使用，以確保衛生，最後還會用剩下的毛巾塗上精油保養收尾。

在當時，古人並沒有每天洗澡的觀念，但慈禧卻幾乎每天晚上都會洗一次，就算在超寒冷的冬天，也至少2到3天洗一次澡，這樣一來，每年光是慈禧洗澡所使用的毛巾就耗費國庫大量的銀兩，十分浪費。