失智可說是21世紀之症，如何預防老年失智，是現代人面臨的最大考驗。精神科醫師沈政男表示，失智以後不只衝擊生活，還會讓家人抓狂。他提醒，失智預防是一生的事，在預防的3階段中，中年要做好6件事，尤其保養聽力很重要，因為重聽會增加失智的風險。
沈政男在臉書上發文提到，失智預防、診療與照顧必須成為一門通識，將來絕對會比任何疾病都更加重要，因為80歲以上5人就有1人失智，不是你就是你的伴侶，或者你的爸媽，或者你的伴侶的爸媽，而只要其中1人失智，一整個家庭都會受到嚴重影響。
一般人認為，家人中風或罹癌衝擊很大，這見解沒錯，但失智的衝擊更具破壞力，不只影響生活，還會讓家人抓狂。到底失智該如何預防？沈政男引述《刺胳針》2020最新建議，將預防分成三個年齡階段，提醒大家失智預防是一生的事，到老年才採取行動就來不及了。
1. 年少 (45歲以前)
● 多受教育
二十歲以前受教育最有幫助，因為大腦正在發育。
2. 中年（45-65歲）
● 認知刺激
多從事需動腦的活動。
● 保養聽力
重聽比較容易失智。
● 避免頭部受傷
● 控制高血壓
● 喝酒勿過量
一周勿超過210 cc酒精，也就是3瓶紅酒或21罐啤酒。
● 避免肥胖（BMI>30）
減肥方法最新盛行是168，非常容易做到。如果你連這方法都受不了，那就放棄吧。
3. 老年（65歲以後）
● 不要抽菸
戒菸永遠不嫌晚
● 治療憂鬱
憂鬱與失智在老年期經常先後出現。
● 社交活躍
不要一個人坐在公園或家裡等待天黑。
● 運動
日行一萬步沒什麼用，要運動到有點喘。
● 控制糖尿病
糖尿病是失智症的危險因子，我的鄰兵寫了好多這方面論文。
● 營養均衡
吃地中海飲食：蔬果、堅果、橄欖油、豆類、穀類、低飽和脂肪酸、少肉。但不必吃保健食品，也無須吃素。
● 良好睡眠
長期失眠應找精神科醫生幫忙，但連睡眠衛生都沒講就開安眠藥不是好醫生。不必擔心失眠或吃安眠藥會引發失智。
● 減少空污
大家一起努力。
(中時新聞網)
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