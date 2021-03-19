「數不清第幾次刷掉馬桶上乾掉的大便！」一名人妻抱怨，她和老公新婚不到1年，不過婚後同居這段時間，心動的感覺早已消逝的無影無蹤。她表示老公衛生習慣差，整天都在收拾桌上的髒碗盤，種種心累的情況讓她發文勸世，「結婚前果然還是要先同居試婚啊！」

原PO無奈表示，每次都要刷去老公殘留在馬桶裡的大便。(達志影像/示意圖)

人妻日前在Dcard上發文表示，她和老公新婚不到1年，婚前都沒有長期同居過，直到婚後她才發現老公衛生習慣差，「數不清楚第幾次刷馬桶上乾掉的老公的大便，整天都在收拾老公堆在桌上沒洗的餐具、杯子」，更說自己下班回家已經夠累了，但看到辛苦整理的家又被弄亂，「心更累啊！」。

除此之外，原PO到了公婆家後發現更崩潰的事，某次她看見大姑竟將內褲丟在廚房，上頭還沾有分泌物，就這樣不避諱掛在廚房的餐椅上，讓她內心震撼，「為什麼沒洗的內褲會掛在餐椅上？為什麼婆婆可以在旁邊若無其事的炒菜？」再加上有次到老公哥哥家中拿東西，發現家裡也是被一堆物品塞得寸步難行，「剛踏入門還被濃厚的灰塵嗆到，連打兩個噴嚏」。

原PO這才知道，原來老公一家人衛生習慣都不好，讓她頓時間心疼婆婆和大嫂，貼文發出後讓不少網友看傻，「相愛容易相處難啊，生活習慣的磨合超級重要，還好我老公會做家事也蠻愛乾淨的」、「一定要先同居過，生活習慣真的不是簡單的磨合」、「天哪這樣我真的覺得不行⋯⋯」。

(中時新聞網)