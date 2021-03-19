原PO在臉書社團上分享2個女兒所做的貼心事。(圖取自爆怨公社)

「單親的我，養兩個孩子也是很幸福的啊！」一名單親媽媽在臉書上分享兩個女兒這些年為她做過的暖心事，大女兒目前就讀國中一年級，從去年開始，她就拿自己的壓歲錢繳註冊費，更在今年4月份和妹妹集資買了一雙Nike球鞋給她，更說兩個女兒從小就很懂事，乖巧程度讓她感到相當欣慰，貼文發出後讓1.5萬名網友看了相當暖心，「看到小孩那麼貼心懂事，一切的辛苦都值得了，加油！」

原PO昨(18日)在臉書社團爆怨公社上發文表示，她在小孩就讀幼稚中班時就和先生離婚，不過她連贍養費都沒拿，只堅持要2個小孩的扶養權，幸好2個小孩從小就很懂事，「從那時候開始她們自己學習整理家裡至今，更從小一開始，兩姊妹就自己學習煮飯做菜，現在她們只要看到我有些疲憊，煮飯就是兩姊妹一起完成......」

兩姊妹貼心懂事程度不止如此，原PO更說，去年兩姊妹拿到壓歲錢除了自己繳了註冊費，還默默買了一雙球鞋給她，更開心曬出球鞋，讓她內心感動不已，「還有太多太多讓我不得不疼她們的事了，單親的我養2個孩子也是很幸福的！」

暖心貼文發出後讓1.5萬名網友濕了眼眶，「媽媽有兩個寶貝乖女兒真懂事貼心，這才是最幸福的事」、「孩子這麼貼心再多的辛苦也甘願加油！」、「母女都超棒的，經歷了這一段，她們都會感恩惜福的」，此外，有網友好奇，原PO平時是如何教育2個孩子，她也透露自己習慣放大2個女兒的優點，「我會放大她們的優點，提醒並糾正她們的缺點，而且我本身身體不太好，所以早早就放手讓她們做事了，久了她們就習慣」。

(中時新聞網)