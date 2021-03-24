美國半導體大廠英特爾(Intel)宣布將蓋兩座晶圓廠的利空消息傳出後，引發投資人與網友熱議，有網友一早就高喊「一人一張救積積 不相信台積就這麼會趴掉」，也有網友說「套牢的都安慰自己是長期投資...」，分析師表示，季線附近可以慢慢分批布局，不要急壓。

英特爾新任執行長傑辛格（Pat Gelsinger）宣布將在亞利桑納興建兩座晶圓廠，並將開展代工業務，未來設計、製造及代工將一手包，根據傑辛格的說法，英特爾此次來勢洶洶，不只原有的晶片設計、製造等業務持續進行，未來將投入代工業，向外尋求訂單與合作，一般認為此舉將大大衝擊台積電與三星。

受英特爾蓋廠搶單消息影響，台積電今(24日)股價開盤以571元開出，重挫23元，失守季線，來到近2個多月來的新低，中午之前成交量已超過7萬張，網友也一早就在批踢踢股板留言說「先講好 這時候拋售GG的就是對台灣沒信心」，還有網友說「一人一張救積積....不相信台積就這麼會趴掉」、「蘋果、AMD和高通敢給Intel做嗎?」、「買台積電的很多人都是類似定存抱長期好嗎」。

也有網友酸傑辛格「挖,一上任就完全解決晶片生產問題,好棒棒」、「蓋就蓋啊 來看看這個嘴砲CEO最後會不會變敗家子」，也有網友並不看好目前台積電股價，留言「套牢的都安慰自己是長期投資...」、「外資一定會把融資洗掉才會回頭啦，現在這樣太誇張」、「台積電我們300見」。

對於台積電股價今日開盤就跌3%，跌破季線，倫元投顧總經理錢冠州表示，台積電最近比較弱，倒是可以利用這一段股價下來的過程分批承接或是買零股也可以，例如分10次買，一周買一次，尤其像今天跌幅2%以上逢低承接，買10次大約買到5月份，這樣會買在季線附近，之後等整理完畢，量也縮了，外資賣壓也賣得差不多，屆時即將進入下半年的旺季，可能疫情也解封，剛好產業回春 ，走勢也可以走得比較長久，切記不要急壓，宜慢慢布局。

(中時新聞網)