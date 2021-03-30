有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK），去年專注在包括電動車大廠特斯拉、支付服務提供商Square等具有破壞性創新公司，獲得相當大的報酬率表現，過去1年吸引160億美元，ARK也成為全球最大主動式基金。

然而，今年以來面臨經濟強勁復甦，美債殖利率陡升導致高估值資產重新評價，ARK從高點大跌近30%。不過，Cathie Wood仍在推動業務，最新上市的太空探索ETF就引人關注，但從成分股來看，卻發現一些似乎不相關的類股。

根據ARK發布的新聞稿來看，「太空探索 ETF」（Space Exploration ETF，美股代號：ARKX）於30日在芝加哥期權交易所（CBOE）旗下證券交易所 Cboe BZX Exchange 掛牌。該檔ETF追蹤與太空探索與創新有關的標的，太空探索包括領導、促成或受惠於太空科技的產品與服務，並細分成4大類，分別為：軌道航太類股（orbital aerospace companies）、次軌道航太類股（suborbital aerospace companies）、促成科技類股（enabling technologies companies）、航太受益類股（aerospace beneficiary companies）。

Cathie Wood於新聞稿提到，太空產業將帶動深度學習、行動網路、感測器、3D 列印、機器人技術發展，在過去幾十年的發展，太空探索的成本下降，讓衛星發射、火箭著陸的次數上升，光是軌道航太的營收就有每年超過3,700 億美元的潛力。

ARKX前10大持股包括：

1.全球導航衛星設備製造及定位系統軟體研發公司Trimble，持股比重8.3%。

2.ARK自家 The 3D Printing ETF(美股代號：PRNT)，持股比重6.03%。

3.國安科技公司 Kratos ，持股比重5.6%。

4.國防航天系統商 L3Harris ，持股比重5%。

5.京東（JD.com，4.8%）；

6.機械設備製造商小松製作所（Komatsu），持股比重4.6%。

7.美國國防及航太製造商洛克希德馬丁，持股比重4.5%。

8.通訊服務衛星提供商 Iridium，持股比重4.3%。

9.提供航太、運輸、國防科技等服務的電子集團 Thales，持股比重4%。

10.波音，持股比重3.6%。

但從以上名單來看，引發部分投資人質疑，京東的持股竟比實際生產或研發火箭的洛克希德馬丁、波音還高，空中巴士甚至只名列22名，持股比重為1.63%，至於。Trimble同時為ARK旗下1檔自主技術與機器人主動型ETF(美股代號：ARKQ)主要持股，該公司擁有超過150項GPS專利。

太空探索與通訊定位有關個股的還包括GARMIN，持股比重為2.06%，名列第19名；太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic），持股比重為1.94%，名列第20名。晶片股則是包括台積電、NVIDIA以及XILINX。

以上列舉個股除了京東，都還算是與太空產業有關，但連阿里巴巴、騰訊、美團都入選，持股比重分別為1.65%、1%及0.87%，甚至連影音串流平台NETFLIX都入選，持股比重為1.27%，排名第26名。

(中時新聞網)