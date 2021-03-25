現代人的婚姻觀念和過去已不盡相同，傳統社會認為婚姻是感情必經過程，不過現不少不婚主義者卻反其道而行，願意和另一半生小孩，但不願意被婚姻綁住。一位女網友指出，男友向她透露，未來2人若有小孩，願意負起全責扶養，但就是不想結婚。然而，眾人卻點出殘酷真相，「一個像是單身，一個像是單親」，引起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上詢問，如果男友說只想要生孩子，但不想結婚。不過孩子出生後會負起全責和她共同扶養，一樣愛著戀人，只差在沒有婚姻關係。「你們會怎麼選擇？」

原PO分析，以現實層面來看，現在社會離婚率高，觀念也比過去開放，好像並沒什麼不好。不過，後來又想一想，這樣可能會陷入「不被婚姻綁住，但還是會被小孩綁住」的矛盾思維，希望網友能幫忙解惑。

貼文一出，網友紛紛勸退表示，「當然不行啊 他可以同時找5個女的生小孩」、「妳會被孩子綁住，他不想被妳們綁住」、「想太多，用講的都很容易，沒有婚姻的束縛，很明顯就是想在外面繼續花心」、「但他哪天後悔了，小孩就你自己養了耶」、「只想要孩子不想結婚，建議他個人去領養比較快……」。

網友指出，若原PO真的生了孩子，身分就像單親，男方則像單身一般，一點事都沒有，「沒婚姻關係分開男方也無憂無慮的」。對此，網友建議，如果這樣的話，2人就必須簽訂婚前契約，「不然生完丟著不管，妳也對他沒輒！會有婚約就是一種責任的約定，因為不相信人性所以必須制定婚約！」

最後原PO也回應指出，自己本身就主張不婚主義，由於看過許多婚姻醜陋的一面，不想被任何婚姻或是小孩綁住，自找罪受。至於未來是否要生小孩？她則表示會再評估，可能會參考網友建議，在生小孩前訂下婚前契約，確定有個保障。

(中時新聞網)