日本桌球天后福原愛與江宏傑爆4年婚變，今日又有最新發展。據日本媒體《週刊文春》報導，其實這位與福原愛在橫濱約會兼過夜，神似MLB好手大谷翔平的高帥男，其實是已婚人夫身分，其付費內容更指出，福原愛對此相當崩潰，目前已處於不管是誰都無法信任的狀態，整個人相當憔悴。

福原愛早前被直擊與被台灣網友戲稱為「橫濱大谷翔平」的高帥男約會時，曾發聲明強調兩人有過夜但「沒有同住一間房間」，也坦白為何會與對方約會的原因，「2021年1月、希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。」

江宏傑綠光罩頂? 福原愛、高大男飯店過夜?!甜蜜約會?!

然而根據《週刊文春》付費內容指出，福原愛為了開公司的事，與高帥男開始有了聯繫，當她婚姻出現問題時，高帥男的出現也成為她心中的依賴。因此當福原愛開口邀約對方去橫濱散心時，也不忘詢問有無女朋友？而當時高帥男則稱自己沒有女朋友。

日媒今日驚爆福原愛約會對象已婚事實，還拍到高帥男與妻子身影。(翻攝日網)

豈料高帥男其實早就有了大學時代開始交往的女友，兩人還是夫妻關係。在得知媒體要來採訪他關於欺騙福原愛單身一事，高帥男還特地聯繫了福原愛，並向她解釋：「雖然我已經結婚了，但我和妻子已經分開了，我們現在是分居狀態，只是對方有時候會來這裡（住處）。」該言論也被大陸網友痛罵超級渣！

福原愛的友人更透露，福原愛得知被騙後，內心相當崩潰，受到了極大衝擊，現在處於誰都無法相信的狀態，整個人十分憔悴。

(中時新聞網)