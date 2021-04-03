狄鶯帶著兒子孫安佐、二姊狄玫近日參加衛視中文台《鴻門家宴》，比賽過程中評審長鍾欣凌觀察狄鶯母子檔攜手料理，在一旁感動不已，「一路那麼多風雨，你們沒有對這世界失望，帶著愛與對彼此的信任，那樣就足以讓你們的菜很好吃。」狄鶯聽完也感動到鼻酸。

狄鶯帶來傳承自媽媽的家常菜鹹蛋苦瓜、滷豬腳，她說小時候家裡環境不好，每次看到媽媽煮苦瓜，都會向對方哭訴苦瓜好苦，但媽媽總用「吃得苦中苦方為人上人」鼓勵自己，後來苦瓜竟也成了她從小吃到大的媽媽專屬味道。狄鶯很快煮好鹹蛋苦瓜，孫安佐趁媽媽忙著起鍋，用手幫忙順髮，想讓媽媽在鏡頭前美美的，讓鍾欣凌羨慕直說：「母子關係非常好。」

孫安佐（左）近日在節目中扛起媽媽狄鶯。（衛視中文台提供）

不僅如此，眼尖的鍾欣凌還看到令她動容的一幕，狄鶯時間內完成料理，原本由孫安佐一手一道菜將成品端出，但狄鶯怕兒子燙到，還是緊張跟著一起端出來，在小細節展現母親對孩子的愛，令人動容。而主持人Ella一看到狄鶯也有滿滿回憶，腦子裡就會浮現小時候跟爺爺一起看狄鶯演歌仔戲的回憶，讓狄鶯聽完立刻從料理桌後面走了出來，邊把圍裙拉高大秀美腿，邊嬌嗔說：「早知道今天做菜要穿圍裙，我幹嘛穿這麼辣。」

(中時 )