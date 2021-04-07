富商翁茂鍾與司法人員不當交往案，法務部7 日公布第二波調查報告，認定前法務部長曾勇夫雖與翁茂鍾案件無關，但曾接受翁飲宴或收受襯衫，曾勇夫7日接受本報記者採訪時喊冤，表示他認識翁10多年，他北上台北任職後，才跟翁吃過1、2次飯，他跟翁交往非常小心，從來沒有談過案件，他對於法務部調查結果，認為自己有必要檢討，也向社會大眾致歉。

法務部今天調查報告，指8名檢調人員雖與翁茂鍾案件無關，但曾與翁飲宴或收受襯衫較為頻繁，包括時任最高檢察署檢察官游明仁、時任最高檢主任檢察官曾勇夫，以及前調查人員莫天虎、潘鴻謀、陳義生、劉新太、周有義、湯克遠，分別移由所屬或原任職機關首長進行職務監督，或由調查局考績會行政議處。

曾勇夫表示，他是在台南地檢署檢察長期間，認識翁茂鍾，當時翁是矯正協會台南分會的會員，他在南檢期間與翁並無交往，直到他離開南檢10多年，北上台北任職後，印象中才與翁吃過1、2次飯，且餐敘過程也早就記不得，他根本不知餐費是誰付。

曾勇夫強調，他任公職數十年一直相當謹慎，謹守公務員分際，對外交往相當小心，他從來沒有在翁或其他當事人的面前談過案件的情事，10多年了才跟翁吃過1、2次飯，收過襯衫，不過，他對於法務部調查結果，認為自己有必要檢討，也向社會大眾致歉。

(中時 )