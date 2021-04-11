嘉義縣義竹鴿笭文化季今11日開籠起飛，今年賽鴿笭各村對決時間從4月17日至5月21日止，每村對決為期約20天。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鴿笭文化季今11日開籠起飛。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鴿笭文化季今11日開籠起飛，今年賽鴿笭各村對決時間從4月17日至5月21日止，每村對決為期約20天。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鴿笭文化季今11日開籠起飛。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鴿笭文化季今11日開籠起飛，今年賽鴿笭各村對決時間從4月17日至5月21日止，每村對決為期約20天，視天候而定，將於6月舉行頒獎，台灣目前只有嘉義縣義竹和台南新營、鹽水、學甲等地區，仍保有賽鴿笭活動，傳承至今已上百年。

「賽鴿笭」是將不同尺寸的木笭綁在「鴿選手」身上，再讓鴿選手從對方村莊固定放飛陣地飛回自己村莊。通常由兩村交互對戰，飛行途中如有停飛落腳，村民可用各種方式攔阻對方的鴿子抵達終點，隔日或擇日攻守互易，視雙方飛回鴿笭數量決定勝負。比賽分「私笭」與「公笭」，先進行私笭賽做為公笭決賽的訓練暖身賽，真正勝負排名，取決於公笭賽的積分多寡。

每年農曆2、3月農閒期間，就是義竹鄉民賽鴿笭的時節。這是一個傳承久遠的農村文化活動，有其歷史意義與價值，除為農村增添熱鬧氣息，也讓各村和村民之間感情緊密結合，尤其賽鴿笭需要溝通、協調、群策群力，一群人一起完成一件事，展現義竹人特有的情感凝聚方式，尤其鴿笭飛上天嗡嗡作響，也象徵著一整年的豐收與平安。

今在官順村芉子寮武聖殿由縣長翁章梁、鄉長黃阿家和縣議員蔡瑋傑、黃金茂等人主持開籠儀式，為傳承百年的鴿笭文化揭開序幕，從小就看著長輩賽鴿笭長大的翁章梁表示，「鴿笭」，很多人聽都沒聽過，「鴿笭」就是「鴿子揹笭」的飛行比賽，最大的笭有9.4吋，村民都以自己所飼養的鴿子能揹9.4吋笭為榮。

翁章梁說，因為笭很重，所以飛不遠，大多只是隔村之間的比賽，這是一種娛樂文化，沒有睹博行為，鴿笭文化其實就是義竹人的農閒娛樂文化，而且是非常有看頭的文化。

義竹鴿笭文化發展協會理事長陳重安表示，鴿子訓練期間除了需注意營養餵食，還要幫鴿子清潔全身羽毛，並隨時注意鴿的健康狀況。訓練時從小笭開始負重，慢慢加大尺寸，以訓練鴿選手的耐重飛行能力。

(中時 )