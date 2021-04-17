據日本放送協會(NHK)、《共同社》等報導，美日峰會16日於華府登場。會後日本首相日菅義偉在白宮聯合記者會中表示，儘管新冠肺炎疫情嚴峻，但日方會盡力控制疫情，讓「安全而可靠」的東京奧運能如期登場。對此，拜登則表示將全力支持日本決心。

菅義偉在美日峰會上表示，為展現世界大團結，日本矢言舉辦東京奧運會與殘障奧運會。儘管目前日本疫情又再次回溫，但日本將在世界衛生組織(WTO)的建議下，籌組相關組織與召集專家，採取徹底的措施以防止疫情擴散。日本將以科學而客觀的態度，為安全可靠的奧運賽事做好準備。

《共同社》分析，由於日本疫情讓愈來愈多人懷疑奧運是否能順利舉辦。菅義偉此時大動作喊話，不外乎希望對奧運擁有龐大影響力的美國能助一臂之力，掃除外界疑慮進而讓奧運如期登場，而拜登則在會談中重申對此一決心的支持。

事實上，早在2月7日的訪問中，拜登就表示他個人希望奧運能順利舉辦，不過現在看來情勢仍不明朗，一切應以科學為衡量標準。也因此，《共同社》認為美國別負面評價，就已是最大的幫助。

儘管日本日前宣布解除第二次發布的「緊急事態宣言」，但大阪府、兵庫縣與東京等地卻出現疫情快速回溫，讓日本14日新增病例數再度出現單日逾4,000例，為睽違3個月後再次出現單日破4,000。

疫情的蠢蠢欲動，讓外界不看好東京奧運能否舉行；日前執政的自民黨幹事長二階俊博更表示，取消原訂於7月登場的東京奧運是可能選項之一；但東京奧運會與殘奧組委會主席橋本聖子16日則表示，沒考慮停辦，「精力集中於為安心安全採取對策並實現舉辦。」

(中時新聞網)