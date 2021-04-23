美國總統拜登今天宣示在2030年達到碳排放量減半目標，認為處理氣候變遷有助就業。中國國家主席習近平則重申在2060年達到碳中和目標。這是拜登上任後，兩人首度同框會談。

美國主辦、為期2天的氣候變遷領袖視訊峰會今天上午召開，全球40個國家與國際組織領袖與會，商議如何面對氣候變遷危機。習近平、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等人也在會上發表演說。

這是拜登（Joe Biden）上任後首次主辦的國際重要領袖視訊峰會，也是他與習近平首度同框會談。

拜登在開幕致詞時宣布，到2030年，美國這個世界最大經濟體將把造成氣候變遷的溫室氣體排放量比2005 年減少50%到52%。

他表示，不作為的代價日益攀升，美國不會等待。未來10年是全球因應氣候變遷的關鍵性10年，他呼籲各國採取堅決行動，避免氣候變遷帶來最嚴峻後果。

他也指出，現在是危險時刻，卻也是充滿無限可能的時刻。在因應危機過程中，經濟機遇與就業機會的引擎可以被點燃，美國將擴大基礎建設與創新投資，創造就業，確保經濟競爭力，並改善美國民眾的健康與安全環境。

拜登並表示，將啟動一項國際氣候金融計畫，協助朝向減碳前進的全球經濟過渡，這項計畫將作為尋找突破性技術與協助全球最脆弱國家之用。

習近平在開幕致詞時則表示，要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。他並表示，中方期待同包括美方在內的國際社會共同為推進全球環境治理而努力。

關於中國本身對因應氣候變遷的承諾，習近平則重申，中國將力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。他強調，中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用的時間，需要中方付出艱苦努力。

(中央社)