美國總統拜登今晚發表首場國會聯席演說，副總統賀錦麗和聯邦眾議院議長裴洛西坐在他後方，是美國史上首度有2位女性在國會聯席演說中與總統同框。

拜登在美東時間28日晚間9時（台灣時間29日早上9 時）發表演說，內容料聚焦加碼投資以抗衡中國的必要性，並公布一項1.8兆美元的全面性家庭及教育方案。

路透社報導，這項計畫包含基礎建設、提振就業之後，支出規模最高可能上看4兆美元。拜登稱這項計畫對美國未來至關重要。

拜登並直接向國會議員喊話，籲他們通過立法來遏止警察暴力。拜登點出警方殺害非裔公民的事件一再上演，指美國種族歧視問題根深蒂固，但他也表彰絕大多數警察在工作崗位上所做的貢獻。

不過，這場演說有另一個亮點：這是美國史上首度有2位女性在國會聯席演說中與總統同框。

裴洛西（Nancy Pelosi）已多次以聯邦眾議院議長身分聆聽總統演說；但這一次，拜登後方多了美國首位女性副總統賀錦麗（Kamala Harris），是歷年來總統對國會聯席會議發表演說時，首度背後座位坐的是兩位女性，寫下近245年的美國史全新里程碑。

其他議員也注意到箇中的象徵意義。

民主黨籍眾議員李伊（Barbara Lee）在社群媒體推特（Twitter）推文表示：「如同許多女性一樣，這一刻我感到相當驕傲，也看見其中的意涵。這一刻我們等太久了。」

(中央社)