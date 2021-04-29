「台灣企業永續研訓中心」(CCS)今天於華碩(2357)電腦國際會議廳舉辦第24次理事會議暨CEO講堂，此次會議邀請經濟部陳正祺次長及華碩電腦胡書賓共同執行長，分別以「全球氣候變遷趨勢下我國之挑戰」及「企業創新與永續競爭力」為題，於專題演說與 CEO講堂時段，向與會企業主及高階經理人發表演講，逾70位CCS會員企業理事及代表與會，近40位董事長、總經理、副總經理以及多位企業永續長層級代表出席。

經濟部政務次長陳正祺特別提到，隨著全球經濟向淨零排放邁進，創造了前所未有的投資/新創機會，只有走在轉型最前端，才能取得最佳商機。經濟部已在能源轉型的基礎上，繼續推動淨零轉型，透過與各界密切溝通及合作，共同尋求我國產業轉型定位與商機。

CCS理事長簡又新致詞時表示，面對巴黎協定1.5～2°C升溫限制，各國政府紛紛宣示淨零排放目標，全球主要大國及經濟體已然啟動零碳轉型競賽，世界進入碳中和時代。歐盟委員會於今年3月發佈《永續金融揭露規範》（SFDR），規定以ESG為標榜的永續金融產品，都須依照統一規範來詳細揭露ESG資訊，以提升永續金融的透明度，杜絕企業或金融產品的「漂綠」(Greenwash）行為。

「淨零排放聯盟」成立大會將於2021年6月2日（星期三）於臺北西華飯店三樓貴賓廳舉行聯盟啟動儀式，副總統賴清德將蒞會主持，邀請共同發起成員代表及產官學先進共同出席，為推動我國達成淨零排放之目標努力。

(時報資訊)