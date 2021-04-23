國際奧會(IOC)本周宣布將維持今年東京奧運、2022年北京冬奧的陳抗禁令：「奧運會場內不得出現任何形式的政治、宗教、種族宣揚。」簡言之，選手被禁止在賽場與頒獎台上抗議。特別是近年種族衝突不斷，引起部分美國選手不滿。

美國奧會顧問團隊譴責「對於國際奧會的決定感到失望」，鏈球黑人女將貝瑞(Gwen Berry)告訴美媒《雅虎體育》說：「國際奧會是一群滿口屁話的偽善者，他們掩蓋了運動員的聲音，他們站在歷史的錯誤一方。我呼籲所有運動員團結起來抗議，我拒絕沉默！」

單從美國來看，如果黑人運動員屆時在領獎台上握拳抗議，像1968年墨西哥奧運那樣(後來那位黑人選手被禁賽)，或許能夠喚起世界對種族矛盾的關切。美國網友批評：「我們要讓這些人代表我們，去別國的頒獎台上抗議我們的國家？」「日本是個平靜的地方，憑什麼要讓運動員把自家問題帶到他們那邊去？」

國際奧會詢問來自185國、3547位運動員的看法，其中70%支持禁令，67%支持頒獎台禁令，大部分運動員不希望陳抗行動搶走了新聞目光。只是這個調查也有不公平的地方，因為受歧視的人主要是各國國內的少數民族，這些人在投票上當然會被多數聲音掩蓋。往好的一面看，東京奧運、特別是被捲入更多政治問題的北京冬奧，都可以為此「清靜」一些。

(中時新聞網)