美國兩位前國家安全顧問近日指出，台海正處於「極限危險」時刻，台灣必須進一步增強自身防衛能力，並展現抵抗中國侵犯的意志，最關鍵的時間點在於2022年北京冬季奧運之後。

美國之音（VOA）今天報導，近日在美國史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）一場關於「中國有多危險？」（Just How Dangerous Is China?）的討論中，美國退役陸軍中將、在2017年2月至2018年4 月擔任川普政府國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）指出，台灣正處在「極限危險」（maximum danger）的時刻。

麥馬斯特說，因為萬一中國軍方指揮官一旦真的相信自己軍方的宣傳而發生誤判，就可能促成一個「快速升級的衝突」。他說：「我認為我們正處於一個極限危險的時間點上，那個危險實際上正在往上增加。」

麥馬斯特認為，最關鍵的時間將是2022年北京冬季奧運與中共二十大之後。

俄亥俄州媒體Record-Courier報導，中國因為不希望國際抵制賽事，因此會等到冬季奧運之後才出手。這就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在2014年從烏克蘭奪取克里米亞（Crimea）的作為，蒲亭靜待索契（Sochi）冬季奧運結束後才出兵。

麥馬斯特7日在俄亥俄州海勒姆學院（Hiram College）一場線上座談會上警告，在此之後，中國威逼台灣的方式就跟對待香港一樣。

他說，至於美國，可能就必須決定是否認為台灣的重要性足以讓美國豁出去和中國打上一仗。麥馬斯特說，目前我們其中一項策略是創造出模稜兩可的氛圍，讓北京持續臆度，並先發制人阻止北京侵略台灣。

他表示，中共軍方現在採取的一系列行動，都是試圖使人們對中國軍事恫嚇「更不敏感」，同時也採取一系列大家看不見的其他活動，意在透過經濟及訊息層面收買台灣精英，「以顛覆台灣的意志」 。

前美國副國家安全顧問、華府中國專家博明（Matt Pottinger）也在胡佛研究所的討論中發表了自己的看法。

博明強調，台灣必須在增強自身防衛能力上做得更多，以便針對中共軍方武力侵犯台灣的可能性展現出「抵抗的意志」，形式包括公民防衛兵團、後備兵團、特種行動部隊，以及其他「願意為台灣每一寸領土作戰的團體」。

博明認為，台灣應擴大兵役服務的規模，以便讓中國看到台灣的每一個人都有能力作戰、也有打仗的意志，他表示前任國民黨政府做了許多工作廢除了義務役一些元素，但這些元素對類似情況的國家，像是以色列或新加坡，都是非常必要的。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100428

(中央社)