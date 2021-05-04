據美聯社報導，中國大陸國防部新聞發言人吳謙指控，相較於川普時期，美國總統拜登任內針對中國大陸的進行的軍艦與軍機監視活動明顯增加20%至40%。

吳謙舉例，美國海軍勃克級驅逐艦「馬斯廷號」(USS Mustin, DDG 89)近日就針對大陸航艦遼寧號戰鬥群進行近距離觀察。他指責，「這已經嚴重干擾北京方面的訓練活動，並嚴重威脅雙方航行與人員安全。「這艘軍艦已被警告離開，陸方也向美方提出正式的抗議」。

相較於2020年同一時期，自拜登1月入主白宮以來，在中國大陸主權區域內的美軍軍艦的行動已成長20%；軍機行動則成長40%。吳謙斥，「美國頻繁派出軍艦與軍機在鄰近大陸的海上與空域行動，促成區域軍事化並威脅區域的和平穩定。」。

報導指出，北京例行性地反對美國在南海的軍事存在，以及海軍軍艦穿越台灣海峽。北京近日舉行美中軍機擦撞事件20周年紀念；當時兩國軍機在海南省專屬經濟區上空擦撞，並導致1名大陸飛行員殉職。北京將殉職的飛行員王偉定調為犧牲自己捍衛祖國的英雄；但美國表示美軍軍機是在國際空域之中，事故的發生起因於大陸片面的魯莽飛行行為。

吳謙也抨擊台灣對中國大陸軍機起降的監視行動，並警告「台灣當局對不可避免地統一所做出的一切努力，有如螳臂擋車」；近日大陸頻頻派出軍機擾台，台灣空軍也頻繁起飛監控以為回應。

報導表示，為遵守一個中國原則，美國與台灣的關係停留在非正式關係；不過，美方持續提供台灣防禦性武器，而依據《臺灣關係法》對台灣的威脅為美方政府「嚴重關切」事項。台海地區的軍事行動增加，讓人們憂心此地成為衝突的引爆點。

台灣外交部長吳釗燮近日在英國媒體「天空新聞」專訪中警告，來自中國大陸的軍事威脅正日益成長，並以「假訊息、混合戰……與灰色行動」等模式展現，「而這一切最終目的都指向對台軍事突擊」。「這是我們的國家、我們的人民與我們的生活方式，我們會自己保護自己到最後一刻」。

不過，拜登日前在首場國會演說中，並未強調這類的軍事威脅；相反地，他提到北京在經濟、科技等的快速追趕。他表示，「我們正處於與中國大陸的競爭之中，並要贏得21世紀」。

(中時新聞網)