在過去幾個月中，東南亞到北美洲的貨櫃費用一直都高於從北亞出口的，但全球大宗物資調研單位標普全球普氏(S&P Global Platts)最新數據指出，亞洲運往美洲貨櫃運費已出現逆轉，因為，從北亞到北美的貨櫃運輸費用，在4月底左右已超車東南亞運到北美的。

前陣子，東南亞北美線貨櫃費用居高不下的原因頗多，包括，空櫃不敷調度使用，以及東南亞主要轉運港口嚴重壅塞等。不過，目前以每40尺（FEU）大櫃的美東線運費方面來說，從東南亞出船的話，要比從北亞更加便宜約450美元。

事實上，啟航地北亞與東南亞貨櫃運費之間有不同的交替變化。同時，下述諸多運費的消長，也證明北亞與東南亞貨櫃費用，的確出現些微性轉變。

4月時，東南亞至北美的貨櫃運費要高於從北亞的，價差約在100至150美元間。時間再往前推一點的3月，兩造相差甚至有250美元之巨。

精準來說，每40尺大櫃的目的地都是美東的話，從東南亞減去北亞出貨的價差，3月初還有200美元，3月中下旬開始鬆動向下，5月初逆轉。同時，目前從北亞出貨價格，反過來要比從東南亞出貨來得貴上200美元至300美元間。

同樣地，目的地改為美西的話，也差不多是4月底時，3月份東南亞要比北亞運費貴約400美元到500美元間。不過，一到5月初，反而變成北亞要比東南亞的貨櫃費要增加近200美元。

北亞區域，基本上就是指俄羅斯的遠東地區與西伯利亞這一塊而言。而東南亞，大概是包括泰國，越南，印尼，菲律賓，以及新加坡等地。

6日，根據普氏貨櫃費率PCR25紀錄，每40尺大櫃從東南亞至美東的運費為5,450美元，創2021年這項指數誕生以來最高紀錄。同一天，北亞至美東的PCR5指數更高達5,900美元，月增700美元。

同樣地，目前以每FEU來說，東南亞至美西的貨櫃運費，要比從北亞的少約150美元。6日，根據普式東南亞到美西的PCR 23運費統計，大概在4,550美元，至於北亞至美西的PCR 13，則多一點為4,700美元。

1日起，在北亞北美航線中運費全面齊揚，對正上漲的現貨運費價格而言，這就是一種默許支持。值得注意的是，東南亞的北美航線運費雖未同步增加，不過業界傳言將在6月起，每40尺大櫃而言，船東大概會徵收約1000美元的旺季附加費用。

所以，藉著這種旺季附加運費，在過去兩周期間，東南亞無論至美東或美西的貨櫃運費都上漲100美元。不過，與北亞至美西價格來比卻黯然失色，因為這條航線的大櫃價格是大增700美元。

在中國大陸五一長假前，華北地區急著輸出大批貨物至全世界，但當時全球需求面未有迫切急需。在運貨量減少下，故托運業者紛紛改變營運策略，改走運量較少但艙位較確定的空運方式。

放眼未來，對航運業者來說，前方的考驗或許更大，因為即使在4月份空櫃調度得宜，但不代表營運是一片晴空萬里。因為，北亞至美國航線，市場預估強勁需求還會持續，故5月下旬缺櫃情況將更嚴重。

(時報資訊)