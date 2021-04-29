為了爭取我國2020東京奧運最大量參賽資格人數，奧運空手道培訓隊選手文姿云已前往葡萄牙里斯本，參加明天至5月2日舉行的2021空手道K1超級聯賽里斯本站，全力爭取奧運參賽資格。

體育署與國訓中心除在行前訓練課程強化防疫教育，及配合衛福部疾管署疫苗接種作業外，也已為文姿云安排返國後居家檢疫居住及訓練場所，讓選手在無後顧之憂下，安心出國參賽。

體育署表示，東京奧運空手道參賽資格之方式為奧運積分排名及奧運資格賽，其中奧運積分排名將依世界空手道聯盟今年5月公布積分排名，奧運各量級4名選手取得參賽資格；文姿云這次參加的賽事，是爭取東京奧運空手道參賽資格的重要積分賽之一，她位居女子55公斤量級對打奧運積分排名第3名，期盼選手在賽場都能持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績，累積更多奧運參賽積分。

體育署已經安排東京奧運培訓隊接受新冠肺炎疫苗接種，截至4月23日止，共有18項運動種類188位選手、教練及防護員等，已完成第1劑疫苗的接種，後續將配合選手賽程，希望在6月底前完成第2劑疫苗的接種。

空手道培訓隊預計5月4日返國，並隨即啟動居家檢疫兼訓練計畫，體育署和國訓中心輔導空手道協會分別規劃單一住宿、訓練地點，讓選手返國後能在居家檢疫期間有更好維持技術與體能訓練之配套措施，持續有效訓練及確保身體健康，務使選手在維持體能及訓練狀態，延續既有備戰東京奧運之優勢。

體育署將持續和空手道協會及國訓中心合作，做好出國參賽應有的周全防疫保護措施，以及返國後居家檢疫及訓練計畫等，提供教練與選手更優質訓練環境及需求服務，期盼爭取更多的奧運參賽資格，為前進2020東京奧運奮戰，超越自我，爭取榮耀。

東京奧運空手道培訓隊選手文姿云於國訓中心重量訓練室從事肌力訓練。（國訓中心提供）

(中時 )