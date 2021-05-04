已經使用將近30年的岡山區和平公園，因為使用時間久遠，公園鋪面不平整、設施老舊，為此，高雄市政府養工處決議投入1800萬元整建，在民進黨立委邱志偉爭取下，營建署也同意補助將近千萬的預算，讓工程可以順利啟動。

岡山和平公園是台灣早期為紀念二二八事件而建造的公園，位於岡山區竹圍里，附近人口密集，是當地民眾重要的休憩場域。

高市府養工處針對公園改建計畫，提出「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，爭取營建署經費補助，經邱志偉積極爭取，營建署審核資料後將補助近千萬的工程經費，減輕市府的財政負擔。

養工處指出，工程將會儘速啟動，預計2021年底將會完成，為民眾營造更好的休憩環境。工程將會保留既有植栽、設施減量，創造易親近、舒適視覺感受、適宜的活動空間，打造成為具有休閒、運動、生態、教育解說功能的場域，全區將減量硬體鋪面、擴大綠地，並打造具有綠地微滯洪功能的公園，完工後期望成為岡山的亮點之一。

邱志偉說，岡山和平公園有獨特的歷史意義，也是台灣紀念二二八事件公園的濫觴，養工處大量保留公園中的植栽、減少鋪面，將讓土地涵養更多水分，以往因為鋪面龜裂、老樹盤根導致民眾容易絆倒的意外也將可以避免。

未來整建完工後，將可以吸引更多民眾休憩，對於公園內記載岡山在地二二八事件的紀念碑，也將更容易親近、憑弔。

(中時 )