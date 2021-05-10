台南市安南區城西焚化爐使用已久、效能降低，市府不僅推動汰舊換新，更計畫以BOT方式辦理，但因更新焚化爐新建工程經費高達54億元，為減少外界不必要的干擾與質疑，市府10日啟動全台第一個焚化爐新建工程促參案廉政平台，主動偕同環保署、廉政署、台南地檢署、調查局及專家學者，希望守護焚化爐新建工程。

市府環保局指出，目前台南市每天產生大約1800噸垃圾，但現有的永康焚化爐日處理量約750噸、城西焚化爐日處理量約600噸，每日缺口達450噸需委託外縣市處理。由於城西焚化爐已經使用超過20年，燃燒發電的效能也逐漸降低，因此市府有意汰舊換新成日處理量900噸且能有效回收、發電的新型環保爐，以解決台南市的垃圾問題。

環保局表示，更新工程歷經可行性評估、先期規畫後，目前已完成製作招商文件，即將於本月起公告招商，預定8月招商截止後，進行綜合甄審以選出最佳廠商，並於10月簽約、動工興建，希望2024年11月能正式營運，以取代現有的舊爐。

未來新焚化爐正式營運後，市府預計以每公噸垃圾操作費700多元，委託廠商代為處理；至於燃燒垃圾過程發電賣給台電的售電金，也將以廠商90％、市府10％的比率分配。

市長黃偉哲表示，城西垃圾焚化廠更新爐新建工程經費約54億元，規劃以BOT方式辦理，這種方式與一般的政府採購案不同，加上又涉及工程、環保、促參投資等不同的專業層面，需要藉著這個廉政平臺，讓市民朋友更了解一些重大公共工程，如何在一個公開、透明且合法的程序來啟動，讓廠商、市府及所有的市民朋友都能成為最大的贏家。

環保署副署長沈志修也認為，目前台南市的廢棄物主要由城西垃圾焚化廠及永康垃圾焚化廠處理，但目前這2廠的焚化量仍不足，加上城西廠營運已逾20年，為能確保垃圾及廢棄物可以妥善處理，新建1座日處理量900公噸焚化爐，並引進高效率能源回收、減低汙染，不僅解決垃圾問題，最重要的可以提升發電效率，這個廉政平台的成立更可讓公務員安心辦事，最大受益者更是全體市民。

法務部廉政署長鄭銘謙表示，廉政平台為機關建立跨域溝通的管道，引入專業機關及外部專家學者、公民團體的參與，也秉持資訊透明公開的精神，藉此排除外部勢力的不當干預，使公務人員能夠放心安心，勇於任事，使國家重大建設能夠如期、如質、無垢完成。

台南地檢署檢察長葉淑文說，從去年到台南以來，這是市府成立的第3個平台，前2個平台都處理得很成功，今天第3個平台成立後，接下來會定期召開聯繫會議，提醒廠商不可用不當或違法方介入公共，同時也強調地檢署將全力協助市府推動此項重大環保工程廉政平台的執行。

(中時 )