法務部長蔡清祥13日下午召集所屬舉行視訊會議，因應疫情警戒升級。(法務部提供)

新冠肺炎疫情升溫，疫情警戒提升至第二級，法務部長蔡清祥13日下午召集檢察、調查、廉政、矯正、行政執行五大系統及司法官學院、法醫研究所首長舉行視訊會議，要求落實「加強圍堵，迅速通報，嚴密隔離」原則，貫徹防疫標準流程並超前部署，另指示檢調嚴查囤積、哄抬防疫物資、違反防疫規定及假訊息。

法務部表示，因應防疫警戒升級，11日即召集所屬五大系統負責防疫業務主管、副首長，舉行提升防疫措施會議，律定具體防疫作為，12日並通令全國檢察機關，即刻啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，主動與調查、警政、衛政、消費者保護等機關通力合作，積極查緝囤積防疫物資、哄抬價格、散播疫情假訊息及違反防疫規定等刑事案件，從速從嚴偵辦。

另法務部長蔡清祥13日下午親自召集所屬檢察、調查、廉政、矯正、行政執行五大系統及司法官學院、法醫研究所機關首長舉行視訊會議，要求落實行政院院會指示，包括1、落實「加強圍堵，迅速通報，嚴密隔離」之原則。2、做好各項防疫物資整備。3、貫徹各項防疫標準處理流程嚴格到位。4、主動盤點及執行所轄業務執掌。

蔡清祥指示檢調機關對於疫情假訊息，應於第一時間駁斥、及時澄清及儘速偵辦，另要求配合中央流行疫情指揮中心的防疫規範，且要超前部署，提出及做好各項防疫提升作為。對於有人員群聚之場合，包括矯正署在收容人方面、司法官學院、廉政署、調查局在受訓或研習人員方面，均要求不論在收容人家屬接見、平常生活起居、飲食、研習、大型活動等均要妥善規範及嚴格遵守防疫措施。

(中時 )