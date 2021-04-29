花蓮一名68歲劉姓男子本月24日晚間，欲前往花蓮知名「花崗山剝皮辣椒」購買限量產品，由於沒有買成，加上換貨遭店家拒絕，心生不滿、情緒失控，大鬧店家，甚至將咬傷前來協助處理的員警，沒想到劉男今天竟拿著酒精和打火機再度前往並恐嚇店家，警方趕抵後依恐嚇危害安全罪嫌，強制將他逮捕並移送偵辦，店家也忍無可忍準備對他提告。

據了解，劉男欲幫桃園親友購買10罐花蓮名產「花崗山剝皮辣椒」，不過店家考量產地辣椒銳減、數量有限，限制每人每次只能買1瓶，因此劉男特別在一天內分3次購買，但只買到2罐，第二天再前往卻被告知沒貨，於是24日，也就是第三天直接連跑4次，但還是沒買成，且向店家要求將先前買的商品換成新的商品遭拒絕，於是惱羞成怒，大鬧店家，企圖不讓商家營業，甚至咬傷獲報抵達的警員，最後遭噴灑辣椒水制伏，依妨害公務究辦。

劉男到店家門口後，一度打開包包拿出瓶裝酒精及打火器，「要在門口丟破酒精」、「我還有打火機」等語來恐嚇店家，現場民眾嚇得趕緊報案。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

沒想到，劉男竟不罷休，今天下午1點多，騎著摩托車再度前往店家欲和商家理論，據監視器畫面顯示，劉男一度打開包包拿出瓶裝酒精及打火器，向店家咆哮「要在門口丟破酒精」、「我還有打火機」等語來恐嚇，員工及現場購買辣家的民眾心生畏懼，趕緊報案。

警方趕抵現場，隨即打開劉男的隨身手提包，果真發現1罐75％的酒精、1支打火機及美工刀，並且當場查扣。警員詢問劉男為何攜帶這些危險物品時，劉男更一度辯稱為防身及防疫使用，經檢視店家蒐證畫面，確認劉男在確實持著上述物品向店家陳述相關恐嚇話語後，依恐嚇危害安全現行犯將他強制拉上巡邏車，待筆錄完成後依恐嚇危害安全罪嫌移送偵辦。

警方到場後，劉男更一度辯稱酒精是防疫用、打火機是防身用，警方最後也依恐嚇危害安全現行犯將他強制拉上巡邏車，帶回警局製作筆錄，完成後也將移送偵辦。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於店家先前認為「和氣生財，希望客人心平氣和都好商量」，不打算提告，不過劉男這幾天陸續騷擾店家，且惡言相向欺負員工，讓店家忍無可忍，決定對劉男提告。

(中時 )