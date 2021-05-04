張姓男子藉著酒意在KTV胡來，警方到場將他制伏。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

兩名男子4日凌晨2時許到鳥松區神農路一家飲酒，之後因吳男要回家時因找不到車鑰匙，剛好店家沒人在櫃台，張姓酒客竟藉著酒意砸店。店家發現報警，警方獲報到場處理。仁武警方表示，警方依規定處理此案，沒有粉飾太平。

42歲張姓男子與54歲吳姓男子熟識，兩人於4日凌晨2時許到鳥松區神農路一家KTV飲酒，因吳姓男子酒後要回家時，找不到自己車鑰匙，至櫃台詢問服務生及店經理未果，張姓友人竟藉酒發顛，拿店外的花盆亂砸，毀損店家玻璃櫃等裝潢。

過程中，現場散落玻璃碎片，也造成吳男及店內會計陳姓女子左手臂被劃傷，全案依傷害及毀損罪移送法辦。至於有媒體指稱，此案應為砸店，而非消防局獲報的「路倒」救護，警方說，凌晨2時49分，派出所接獲業者通知鬧事，巡邏警組到場發現有一男滑倒，遭玻璃割傷，酒醉倒地；2時59分通知派出所需救護車，值班人員通知119酒醉，需救護車。送醫的男子無生命危險。

警方表示，此事件從頭至尾並沒有「路倒」，而是吳男在店內滑倒，他也強調自己是滑倒。

(中時 )