陸軍台東指揮部的陽姓士官，23日與女友在花蓮酒駕肇事，造成吳姓外送員手腳挫傷，陽男一度謊稱自己非駕駛，頂包女友脫罪，然他酒測值高達0.91毫克，更不願負賠償責任，對此，東揮部祭出重懲，即刻記兩大過汰除，退休金也飛了。

台東陸軍1名31歲陽姓士官上星期五開車載女友行經花蓮美崙山新興路段時，疑似因山路轉彎幅度過大，逆向撞擊吳姓外送員，導致吳身體多處擦挫傷，機車毀損，報警處理。過程中，楊還向警方謊稱是女友開車，欲圖脫罪。

花蓮警方警方將相關人帶回到派出所，製作筆錄並回看路段監視器時，因從汽車駕駛座走出來的男子，正是陽姓士官，直接戳破謊言後，依公共危險罪送辦。

陸軍花東防衛司令部表示，陽姓士官服務於台東，事發後單位即開人評會，並依國軍風紀維護實施規定記兩大過勒令退伍；國軍對於官兵酒駕零容忍態度，絕對秉持「酒駕即是失業」最嚴格處分。

據了解，陽男士官服務資歷10年，昨天下午繳交個人裝備及填寫離營相關資料後返家，退伍令也在當天零時生效，不僅要面對酒駕罰則及肇事賠償，軍中退伍金也飛了，只能領保險金。

此外，受傷的吳男表示，事發至今，僅接獲陽男母親兩通來電，討論後續賠償事宜，而第2通電話更告知，沒有錢，也無力賠償，讓他難以接受，現在右手無法出力，因傷勢無法工作。

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(中時 )