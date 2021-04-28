高雄施姓男子自稱是「鴨王」，被從事醫美行業的張姓貴婦收留當乾兒子，但他卻趁著與乾媽同居期間，暗中記下保險箱密碼，並和貴婦的張姓乾弟弟聯手，洗劫貴婦家中約2941萬的財務，施男與張男遭逮後，分別向貴婦道歉，也獲得原諒，但檢方偵結後，仍依竊盜罪嫌將施男、張男起訴。

檢方指出，施男自去年6月就與貴婦同居在高雄鼓山區豪宅，卻於同年11月雙方感情生變，便與張男聯手掏空貴婦家財務作為報復，施男暗中記下乾媽的保險箱密碼後，並在12月下旬，利用趁乾媽前往花蓮遊玩時，竊取手表、鑽戒、外幣、黃金、飾品總值約2941萬元的財物，再由張男接應帶著大批財物逃離現場。

乾媽的4座保險箱內，除了有現金1100萬元、美金6萬元、人民幣5萬元以外，還有黃金條塊8公斤、勞力士手錶、卡地亞手錶、鑽戒、紅寶石、黃金手環等物，總價值2941萬元，他將這些財物裝入旅行箱連同個人衣物一起帶走，搬回前鎮住家，在該處將91萬、1公斤黃金、勞力士手錶、卡地亞手錶分贓給張男。

施男將乾媽家中的財物洗劫一空後仍未罷休，竟還盜刷乾媽的信用卡，在網路上購買高級音響、名牌衣服及鞋子，狂刷約43萬元，直到貴婦遊玩返家後，驚覺保險箱內的財物全部不翼而飛，才趕緊報警尋求協助。

事情曝光沒多久，警方就分別在高雄、桃園逮捕涉案的施男與張男，並將失竊的財物全數追回，由於施男遭逮後說詞避重就輕，遭檢方向法院聲押獲准，但羈押數日就認罪獲得交保，事後也向乾媽道歉，並且獲得原諒，但檢方將此案偵結後，仍依竊盜罪將施男、張男起訴。

(中時 )