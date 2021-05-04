保大特勤中隊荷槍實彈攻堅。（高市鳳山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鳳山警分局4日偵破四海幫海南堂捍衛隊暴力集團，逮捕12人到案。（高市鳳山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鳳山警分局4日偵破四海幫海南堂捍衛隊暴力集團，攻堅逮捕12人到案，該集團日前涉嫌開車衝撞、毆打一名李姓男子，全案依組織犯罪、殺人未遂、妨害自由、妨害秩序、傷害及毒品危害防制條例等罪移送地檢署偵辦。為了宣示整頓治安決心，高市警局局長黃明昭還特地親自主持破案記者會。

鳳山區3月底傳出街頭暴力事件，有4輛車深夜在埤北路追逐一台機車，將機車直接衝撞倒地，8名惡煞當街圍毆李姓機車騎士。警方接獲報案，經過一個多月的追查，發現跟幫派組織有關，循線逮捕以吳姓主嫌為首的12名嫌犯。

鳳山分局表示，李男被打、企圖逃跑時，還差點遭惡煞押走，所幸奮力抵抗才沒有被帶走。專案小組以車追人，查出四海幫捍衛隊成員吳男為首的暴力犯罪集團涉有重嫌，3日上午分別在高雄仁武和楠梓區搜索，保大特勤中隊還特地荷槍實彈、從一處民宅二樓陽台攻堅，一舉將吳男等12人逮捕到案，現場還查扣K他命、毒咖啡和一粒眠等毒品，還有犯案用的棍棒。

警方調查，當街衝撞圍毆事件疑似跟一件20萬元毒品買賣糾紛有關。吳男是四海幫海南堂捍衛隊成員，犯案成員中也有左營茶行的人。

高市警局長黃明昭表示，台北市黑道等治安案件越來越囂張，高市也針對幫派加以打擊，鳳山就有4個幫派活躍，目前已檢肅2個，其餘仍嚴密監控，隨時檢肅到案。

全案偵訊後依組織犯罪、殺人未遂、妨害自由、妨害秩序以及傷害和違反毒品危害防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

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(中時 )