南投警方破獲以陳姓男子為首的暴力討債集團，查扣帳冊、手機等相關犯案證據。（林欣儀攝）

警方日前荷槍實彈搜索陳男所屬的暴力討債集團，並逮獲相關成員共9人。（民眾提供／林欣儀台中傳真）

以陳姓男子為首的暴力討債集團，疑因與住在南投的劉姓男子有金錢糾紛，竟率集團小弟到劉男住處撒冥紙、丟雞蛋，還言語恐嚇對方交付金錢，南投警方獲報後介入追查，日前逮獲陳男及其他成員共9人，依恐嚇取財、違反組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

據了解，陳姓男子找來10餘名小弟共組暴力討債集團，平時除藉由幫人討債的方式賺取金錢、維持集團花銷，有時還會透過管道掌握消息，若發現有民眾急需金錢，他即藉機接近，並假意好心的伸出援手、出借金錢給對方。

知情人士透露，被害的劉姓男子疑因積欠賭債，緊急向陳男調頭寸，原本只借了幾萬元，卻被要求償還50萬元，最後甚至被逼迫簽下約7、80萬元的本票，他前後陸續支付數萬元、總計達50萬給陳男，但該集團仍以其他名義、強逼劉男再簽下本票，直到劉男最後無力償還欠款。

為逼迫對方還錢，陳男今年初率領10多名小弟到劉家外撒冥紙、丟雞蛋，還恐嚇劉及其家人償還他要求的款項，否則將對他們不利。劉男無法支付該筆金錢，又相當害怕，只好向警方報案。

南投警方獲報後組成專案小組，歷經數月蒐證，日前報請南投地檢署檢察官指揮，在台中市及南投縣同步展開搜索，共逮獲陳男等9名涉案成員，並查扣手機、帳冊及本票、存摺等相關證物，目前掌握至少2人受害，將持續清查是否還有其他受害人。

(中時 )