北市北投區某科大孫姓男大生，1月初下午潛入校內大樓女生廁所，以手機伸入隔壁廁所，偷拍陳姓女同學如廁影像，陳女當下保持鎮定，事後前往警局報案、逮人，孫男坦承犯行，士林地檢署日前偵結，依妨害秘密罪將他起訴。

起訴指出，孫男是該校三年級學生，1月5日下午1時許潛入女生廁所，並進入其中1間隔間，後來陳姓女學生進入後，孫即伺機將手機開啟拍攝，從木板下方伸入偷拍。

陳女發現後有所防備，不動聲色離開女廁，並立刻向校方、警方通報，警方調閱監視器循線追查，鎖定孫男涉嫌，日前前往孫的住處逮人，在孫手機發現超過50偷拍影像，其中有的成功，有的十分模糊，但多無法辨識被害人，此外他的電腦中，也有類似的影像，一併遭到查扣。

孫男開庭時坦承犯行，表示這些影像都是偷拍所得，士林地檢署日前依妨害秘密罪將他起訴，警方另循線追查其他被害人的身分。

(中時 )