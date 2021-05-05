近期幫派分子滋擾案件不斷，警政署下令掃黑，刑事局日前破獲竹聯幫正堂分子涉嫌組成假靈骨塔詐欺集團，逮捕范姓男子等19名嫌犯到案，負責偵辦的刑事局偵查第一大隊偵查員徐靖，恰巧與引發松山之亂的其中一嫌同名同姓，令徐員也大感意外，強調維護治安是警察的職責，一定會嚴查嚴辦。

警方調查，竹聯幫正堂范姓大哥糾合旗下幫眾，去年3月間組成假靈骨塔詐欺集團，扮演靈骨塔業務、專員等角色，以謊稱「協助被害人出售手中持有的殯葬產品」為由，誘騙民眾投資，初步清查至少有11人受騙，其中1名6旬男子遭詐千萬元。

刑事局日前逮捕范嫌等19人到案，查扣客戶名冊、教戰守則、塔位權狀等贓證物，依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

在松山之亂中，衝入分局砸毀電腦的徐權，哥哥徐靖當天也在場，一併遭移送法辦，兩兄弟去年曾因涉及暴力討債遭警方逮捕，這次引發軒然大波，導致警方雷厲風行掃黑，沒想到負責偵辦竹聯幫詐欺集團的偵查員也叫徐靖，年紀也只與徐嫌相差兩歲，但兩人的行為卻天差地別，讓同事直呼真巧。

(中時 )