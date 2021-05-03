警方詢後全案依傷害、妨害自由、及強盜等罪嫌，將廖男等4人移請基隆地檢署偵辦。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名年約30歲廖姓男子不滿張姓友人欠錢不還，竟協同數名友人將張男和其王姓友人壓走，王男不斷求情，最終以筆電換取自由，逃離現場後立即至派出所報警，警方1日晚間將張男救出，發現他身上有多處傷痕，偵詢後，依傷害、妨害自由及強盜等罪將廖男等人移送法辦。

王男將筆電交出後，立即逃至第二分局深澳坑派出所報案，向員警表示，自己和張男於上月底被廖男等人持棍棒押走，被關在疑似為黃女的租屋處，他不斷懇求才被放出來，但張男仍在屋內。

警方立即成立專案小組，並前往王男指認地點，破門而入後，發現屋內有廖男和其2名友人，以及被拘禁的張男，他全身多處擦傷，疑似被毆打，所幸無生命危險，員警在現場查獲犯罪工具木棍、木棒及破損的安全帽等證物。

警方偵詢時，張男供稱，自己根本沒有欠錢，債務部分都是廖男自己口頭上訴說，雙方並無共識；廖男對於債務問題，不願多說，一口咬定張男確實有欠債，詢後全案依傷害、妨害自由、及強盜等罪嫌，將廖男等4人移請基隆地檢署偵辦。

(中時 )