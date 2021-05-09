林姓男子與王姓妻子，經營生醫、科技2家公司，未經主管機關核准，在國內推廣「自然殺手細胞」免疫療法，宣稱對治療癌症頗有療效，並雇用多名兼職護理師為民眾實施抽血、輸血。檢察官依違反《醫師法》起訴林男、王女、護理師共6人。台北地院因王、林共捐款600萬元給公益團體，各判刑6月，均緩刑5年，沒收犯罪所得760萬多元定讞。

另4名護理師共捐款35萬元給公益團體，各判刑6月，均緩刑2年，沒收59萬6000元犯罪所得，其中有1名護理師因負責運送病患血液往返日本，緩刑條件另包括40小時義務勞務，及接受3小時的法治教育。

北起訴指出，林男、王女及4名護理師，明知不具醫師資格，不得擅自執行醫療業務，竟未經主管機關核准，在國內推廣「自然殺手細胞」免疫療法。

林、王宣稱，自然殺手細胞（natural killer cell）是一種細胞質中具有大顆粒的細胞，簡稱NK細胞（NK cell），該療法是從人體周邊血液抽離出NK細胞，運用細胞淚素培養及活化NK細胞達到相當數量後，再用注射方式回輸人體，對治療癌症病患頗有療效，吸引不少病患及家屬付費治療。

檢調估計，光是2010年8月至2015年11月止，林男及王女夫婦帳戶就收取5662萬4425元，林、王再指派未具醫師資格的4名兼職護理師，分別至病患住處、生醫、科技公司，為病患進行抽取及回輸血液之醫療行為，4名護理師每次可領取300元至500元不等報酬。

北院審理時，6人均認罪，6人共捐款635萬元給公益團體，各判處6人徒刑6月，緩刑2至5年，共沒收6人犯罪所得820萬多元定讞。

(中時 )