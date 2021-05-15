前TVB藝人陳積榮（Jeff）去年8月證實罹患肺癌第四期，他說他不菸不酒，發現腫瘤時已長到6公分大，且有擴散跡象。不過陳積榮始終沒放棄希望，積極對抗病魔，然而其官方臉書今(15)就宣布噩耗，稱陳積榮已於今晨家人的陪伴下，暫別我們回到天家，享年38歲。

熱愛演戲的陳積榮，一直以來積極面對癌症病魔，無奈抗癌藥物花費鉅大，導致他經濟拮据，已沒有足夠金錢來支付治療費用，讓他今年3月不得不拍片向外界求助，而天王郭富城得知，更捐10萬港幣，盼能幫陳積榮度過難關。

陳積榮女友一直不離不棄陪伴身旁。(取自影片)

無奈陳積榮最終仍不敵病魔，於今晨過世，享年38歲。其官方臉書亦PO文證實此一噩耗，「感謝大家的愛，Jeff於今晨在親人的陪伴下，已暫別我們回到天家。Jeff是一位溫柔的勇士，他勇敢堅毅，一直奮戰到最後，他曾說：『我好幸運身邊有很多朋友去陪我戰鬥，無論我戰勝與否，都希望用我的力量豐富大家！』現在他已不再痛苦了！再一次感謝大家一直以來的支持及鼓勵！他的愛和精神會一直長存我們心裡！」

陳積榮生前接受訪問，被病魔折磨的暴瘦模樣令人不捨。(取自人行臉書)

陳積榮自罹癌一來，一直積極治療，無奈病情反覆，他更被辛苦的治療過程折磨到暴瘦不成人形。幸好陳積榮有一票好友及交往10年女友的支持，令他感動表示萬般滋味在心頭，「真是好感恩，好感恩，我有這些可愛的家人。」

(中時新聞網)