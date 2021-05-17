彰化縣疫情大爆發，累積確診人數已經逼近20人，其中還有多名確診個案是中小學生，彰化縣各級學校家長協會理事長黃榮輝表示，彰化新冠肺炎疫情擴散，除雙北之外是全國最嚴峻的地區，希望彰化縣應該盡速宣布縣內中小學、幼兒園、補習班等通通停課。

黃榮輝指出，16日會考發現2個彰化考生確診，葡萄家族也持續擴散，包括參加花壇喜宴，同桌就有3個人確診，匡列1300人接觸者，校園是高度群聚場所，學生群聚染毅的風險逐漸升高，協會接到許多家反應，彰化都已經紅色警戒了，還不停課，要等何時才停課。

黃榮輝強調，孩子在學校不管是吃飯、午休通通再一起，加上現在天氣炎熱孩子口罩戴不住，加上未來課程銜接，像現在有班級一半人的沒來上課，那未來補課還是其他措施要如何應對，倒不如全部停課後面再來一起補，對學生的權益也相對公平。

黃榮輝說，家長將自己的孩子送到校園，有一種要把孩子送進高感染風險的場所，每個家長人心惶惶，呼籲縣府盡速停止上課，也提醒家長密切關注自身孩子狀況，校園內志工也一併暫停校園內志工服務，共同維護校園。

彰化縣政府教育處長陳逸玲表示，停班課的標準是依中央疫情指揮中心的規範，也考量並非每位孩子在家都有人照顧，相對上學校還是比較安全的場所，放假有可能四處遊玩引起比較多的後果，但也有家長擔心，因此傾向如果家長同意就讓學生請假，另外學生因疫情而請假，並不會列入紀錄，權益不會有所影響。

(中時 )