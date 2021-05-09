男持刀闖中和宮廟尋仇 反被毆傷送醫

男持刀闖中和宮廟尋仇 反被毆傷送醫

62歲胡姓男子不滿44歲林姓男子酒後調戲其女友，今年3月17日下午5時許持西瓜刀前往新北市中和區莊敬路某宮廟要找林男理論，雙方一言不合從廟內打到廟外，連椅子都成為攻擊武器，警方獲報到場壓制3人，訊後依法送辦。

據悉，胡男與林男熟識，胡男不滿某次酒後林男調戲其女友、談話相當不禮貌，3月17日下午5時許持西瓜刀前往新北市中和區莊敬路某宮廟要找林男理論，林男持刀走入宮廟嚇壞不少民眾。

胡男與林男在廟內談判發生爭吵，雙方直接上演全武行，從廟內打到廟外，林男與另一名林姓男子持椅子攻擊，胡男最後持刀逃離，林男等人不滿再度追上前去徒手毆打他，造成他多處擦傷，警方獲報趕至當場壓制3名男子。

胡男送醫後無礙，由於胡男不願意提出傷害告訴，警訊後林男2人被依妨害秩序罪移送法辦，另外胡男持刀涉及恐嚇公眾罪與妨害秩序罪，同樣被移送地檢署偵辦。

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(中時 )