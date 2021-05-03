桃園市42歲吳姓男子，本月1日晚間10時許，開車行經龍潭區公園路時，與37歲騎乘機車的莊姓男子發生對撞車禍，因撞擊力道猛烈，莊男在送醫前已無呼吸心跳死亡，但是肇事者吳男在事發當下，不僅沒有下車查看，甚至加速逃逸，沿途還追撞停在路邊的三輛機車並波及到一名準備發動機車的騎士，龍潭警方獲報，最後在龍潭區龍元路上將吳男逮捕，吳男酒測值高達0.78mg／l，全案依涉公共危險、過失致死、毀損等罪嫌移送法辦。

警方調查，吳男於本月1日深夜10點29分，在某餐廳喝完酒後仍開車返家，行經龍潭區公園路時，因為已幾近爛醉導致操控能力不佳，雖然當下車速沒有很快，但根本是蛇行車子在車道上左右偏移，他先是撞上當時同向騎乘機車的莊男，莊當下人車倒地，肇事吳男不但沒有下車查看甚至加速逃逸，在距離肇事地點300公尺處再度撞上停在路邊3輛機車，後來又撞上另一名準備發動機車的張姓騎士。

張姓騎士見狀，不顧傷勢馬上報警，警方隨後在約200公尺遠處逮捕吳男，他已經爛醉如泥，事後還裝傻對於撞到人直說根本不知道，也忘記自己是在那裡喝酒，連警方看了都直搖頭痛批實在是太誇張了。

莊男被送往國軍桃園總醫院，到院前已無生命跡象，經急救宣告不治，警方報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，釐清死亡及事故發生原因。

(中時 )