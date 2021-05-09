捲入輾腳一案的莊姓警員，6日現身臉書社團《爆料公社公開版》回應，與酸民正面交鋒。（翻攝臉書社團《爆料公社公開版》）

警遭輾腳怒「道歉有用要警察幹嘛」駕駛狂道歉仍挨告過失傷害

桃園市警分局一名莊姓警員，執勤遭黃姓男子駕車輾傷腳，提告傷害和肇逃；肇逃部分不起訴，傷害一案黃男遭判拘役10天。黃男疑似不滿判決，將事發行車紀錄片貼上網，莊員遭網友撻伐，親上火線於貼文留言區一一回覆，澄清自己立場，還爆料黃男找議員施壓。而黃男則否認找議員關說，表示去「議員服務處」只是尋求免費法律諮詢，他並公布和莊員的對話錄音，顯示雙方確實有聊到和解。

「輾腳警」事件源於去年6月6日，莊員在桃園市建新街執勤時，遭黃男駕車輾傷腳，事後提告過失傷害、肇事逃逸；肇逃部分不起訴，而過失傷害罪3月26日判黃男拘役10日，得易科罰金。

黃男疑不滿判決，將事發影片貼上網求公評，部分網友認為莊員態度有問題，一面倒撻伐。莊員大喊不公平，貼出警方視角圖片，直說大家輕信民眾的片面說詞，並爆料黃男找議員關切，害他被長官調查。

黃男否認關說，強調到議員服務處是去找免費法律諮詢服務，當時剛好議員、律師都在現場，才會給他一些建議；此外，據《東森新聞》報導，黃男提供一份電話他與莊員的電話錄音，證實莊員提告前，兩人有談論和解，對話中只見黃說「還是我們要找個時間談一下和解」，莊則回「目前喔，因為我這幾天都要上班。」，語氣聽來平和。

警遭輾腳怒「道歉有用要警察幹嘛」駕駛狂道歉仍挨告過失傷害

(中時新聞網)