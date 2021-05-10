許姓老翁的單車被輪胎撞上摔落路口。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

王男駕駛的砂石車左後輪脫落。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市東區小東路與前鋒路口，10日上午11時許發生一起離奇事故，騎單車的許姓老翁沿小東路西向東經過前鋒路口，竟遭1顆滾動的巨大輪胎自右方擊落，幸好僅擦傷。警方調查，肇事輪胎為王男駕駛的砂石車左後輪，他沿前鋒路南往北行時，輪胎因不明原因脫落，持續往前滾70公尺，不偏不倚擊落許翁，警方正進一步釐清肇事責任。

69歲許男10日上午騎腳踏車經過小東路與前鋒路口，不料右方竟滾出1顆輪圈22.5吋的巨大輪胎，正好將他擊中，他連人帶車摔倒路口，幸好未被其他車輛輾中，全身僅擦傷。

警方調查發現，輪胎為34歲王男駕駛的砂石車的左後輪，他沿前鋒路男往北行駛時，左後輪胎脫落，一路往前滾過路口，再撞上路邊1輛汽車後方保險桿停下，全程滾了近70公尺，造成1人1車損傷。

警方查閱相關法條，根據道路交通處罰條例，輪胎脫落僅在高速公路與快速道路判定違規，一般道路則無罰責，全案須看受傷的許男是否提告過失傷害而定。

有網友看見肇事影片，認為許翁超衰，騎單車過馬路也被輪胎擊中，也有網友認為，王男駕駛砂石車的輪胎沿對向車道滾過路口紅燈，應該算是逆向闖紅燈才對。

警方呼籲汽車駕駛人應定期將車輛保養，行駛前應檢查車輛相關安全設備是否異常，確保行車安全。

(中時 )