美國總統拜登與日本首相菅義偉，於當地時間16日(台灣時間17日)在白宮舉行美日領袖峰會，隨後並發布的聯合聲明。在聲明中強調「台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題」

菅義偉在聯合記者會上表示，已和拜登確認台灣海峽和平與穩定的重要性。他指出，兩人在交換區域情勢意見時，特別針對台灣與新疆的情勢進行討論。但考量到外交交流，具體詳情不能透露，只能說已在台灣海峽和平穩定的重要性形成共識。拜登在記者會上則沒有提到台灣，僅概括地表示會積極因應北京在東海、南海等的挑戰。

而雙方發布的聯合聲明稿中，則已直接載入「強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題」。這是繼1969年美國總統尼克森在與日本首相佐藤榮作會談後，雙方聲明再度寫進「台灣」。

從聯合聲明稿來看，兩人在中國大陸議題上並沒有任何新的觀點出現，而是聚焦在過去舊有議題。菅義偉表示，雙方認真討論中國大陸對印太地區、甚至是整個世界和平繁榮的影響，並重申反對北京以武力改變東海與南海現況，或是恐嚇其他國家。兩人都表示，需要與北京展開坦率地對話，並在維護國際價值的同時保障情勢的穩定。

對於可能成為衝突點的釣魚台，拜登宣布《美日安保條約》第5條適用於釣魚台。菅義偉也表示，拜登重申美國對日本的防衛承諾，將適用《美日安保條約》第5條於釣魚台上。雙方均同意，為減少美軍在沖繩等地對當地社區帶來的負擔，美日將穩步推展駐日美軍的重組，可能遷往名古屋市等地。

日前美國與日本舉行外交與國防首長會談，這次峰會也再度予以確認，並強調在此一基礎上推展區域各項工作，以確保自由開放的印度太平洋，進而實現和平、繁榮。為此，美國與日本將加強與東盟、澳洲、印度等國家或地區的合作。

雙方也談到北韓問題，除重申立刻解決綁架問題外，還討論包括大規模殺傷性武器、彈道飛彈、去核化與遵守聯合國決議等議題。此外，美日也宣布將加強疫苗、人工智慧、半導體供應鏈、5G科技、量子運算等的合作。

(中時新聞網)