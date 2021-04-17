寶山鄉寶斗村有27戶居民為供五停二分區停水範圍，其中有8戶為獨居長者，新竹縣政府、寶山鄉公所協助備水。（莊旻靜攝）

台灣旱象難解，中部地區實施供五停二，新竹縣寶山鄉寶斗村有27戶因位於苗栗分區停水的甲區，每周二、三停水48小時，其中有8戶為獨居長者，新竹縣政府社會處長李國祿、寶山鄉公所祕書鄧榮斌日前前往關懷，送水及民生物資，協助長輩度過生活不便的日子。

新竹縣長楊文科指出，針對身障者、獨居長者等弱勢者的需求要優先重視，因此也指示社會處攜手寶山鄉公所送水及物資，加強關懷行為，以免受到缺水困擾。

寶斗村27戶進入供五停二的限水計畫已有2周時間，寶山鄉公所於新豐宮設置臨時供水站，提供2個2噸水桶，共計4噸水量，以因應居民的用水需求，此次關懷獨居長者，也準備一箱礦泉水，每周固定送桶裝水也由村長協助，使獨居長者、身障者於停水前先行蓄水，並因需求而贈送棉被、醬油、食用油等物資。

社會處也與長期關懷獨居長者的寶山鄉新城社區發展協會、社團法人臺灣社工人共好發展協會社工督導，攜帶米、罐頭、麵線、乾糧、點心等民生物資，表達對於獨居長者的關心，提供符合其需求的服務。

新竹縣政府每年運用公益彩券回饋金辦理獨居老人個案管理服務計畫及關懷訪視方案，今年引入創新緊急救援系統，獨居長者可透過紅外線感知系統及24小時監控中心，確保安全無虞，並在外佩戴GPS智慧手錶，長者遭遇危險或迷路可向監控中心求救，同時也擴大補助對象，一般戶獨居長者安裝緊急救援系統亦補助5成費用。

(中時 )